Mulher é presa após tentar extorquir pai de criança desaparecida no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal, prendeu, neste domingo (05), em Ceará-Mirim, na Grande Natal, uma mulher de 23 anos, natural do Rio de Janeiro/RJ, suspeita de tentar extorquir o pai de uma criança desaparecida utilizando um aplicativo de mensagens.

O caso começou quando o pai do menino, de 10 anos, divulgou o desaparecimento do filho no dia 05/01/2025 através das redes sociais. Poucas horas depois, ele passou a receber mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa que se identificava como “Galindo”. A suspeita exigiu o pagamento de R$ 3 mil para devolver a criança e enviou uma foto, supostamente gerada por inteligência artificial, simulando estar com o menino.

Após o registro de ocorrência, os policiais civis realizaram investigações e diligências emergenciais, que levaram à identificação da autora do crime. A mulher foi localizada em sua residência, em Ceará-Mirim, onde confessou que não estava com a criança e alegou que tudo não passava de uma “brincadeira”.

Após ser presa em flagrante, ela foi conduzida à delegacia para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça. A criança já foi encontrada e está sob os cuidados da família.

Orientações sobre pessoas desaparecidas:

A Polícia Civil do RN orienta que, ao perceber o desaparecimento de uma pessoa, familiares ou conhecidos, procurem imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Esse é o primeiro passo para que as investigações sejam iniciadas com rapidez e eficiência.

É importante evitar a divulgação de imagens e contatos pessoais na imprensa ou nas redes sociais antes da ação policial. Além de comprometer as investigações e a segurança do desaparecido, essa conduta pode facilitar golpes e fraudes contra os familiares, aumentando ainda mais o sofrimento da situação.