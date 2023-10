Mulher é morta a tiros dentro de casa no interior do RN

Uma mulher de 37 anos de idade foi morta na madrugada desta quinta-feira (19) dentro de casa na cidade de Alto do Rodrigues, no interior do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Ana Paula Alves Maia, natural de São Paulo (SP).

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos da mulher ouviram barulhos de tiros por volta das 3h e acionaram a polícia. Quando a PM chegou ao local, a mulher já estava morta dentro da residência.

O crime aconteceu na Rua Assú, no Centro da cidade. A PM informou que não é possível afirmar a motivação do crime e nenhum suspeito foi detido até a atualização mais recente desta matéria.

A Polícia Civil vai investigar o caso.