Mulher é morta a facadas em Serra Negra do Norte e marido é suspeito do crime, diz polícia

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (11) no centro da cidade e o companheiro de Daiane do Nascimento, principal suspeito, fugiu.

Por Inter TV Costa Branca

12/07/2024 10h29 Atualizado há 2 horas

Daiane do Nascimento tinha 31 anos — Foto: Redes sociais

Uma mulher foi morta a facadas na frente de casa na noite desta quinta-feira (11) no município de Serra Negra do Norte, na Região Seridó do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime é o companheiro dela, que fugiu após o assassinato.

Daiane do Nascimento, de 31 anos de idade, foi morta com golpes de faca na Rua Oscar Batista de Farias, no Centro da cidade, por volta das 19h.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Daiane e o marido dela discutiram momentos antes do crime, o que levantou a suspeita dele ter sido o autor do assassinato.

Quando a PM chegou à residência, uma equipe médica já atendia Daiane. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Maria Cândida Medeiros Mariz, no Centro de Serra Negra do Norte, mas deu entrada na unidade sem vida, segundo a equipe médica.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia do Município, que vai contar com a necropsia realizada pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para auxiliar na investigação do caso.

Segundo a PM, até a manhã desta sexta-feira (12), o suspeito seguia foragido, mas a 5ª Companhia Independente da PM, que atua na região, realizava diligências na tentativa de prender o homem.