Mulher é encontrada morta e com sinais de violência dentro de casa no RN

Uma mulher foi encontrada morta e com sinais de violência dentro de casa, no município de Caraúbas, região Oeste potiguar, na madrugada do domingo (2). A polícia suspeita do crime de feminicídio.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que por volta de 1h30 o companheiro da vítima foi até a casa dos vizinhos, no assentamento 8 de Março, e disse que achava que ela estava sem vida.

Logo depois, o homem fugiu do local a pé e não foi localizado até a manhã desta segunda-feira (3).

Na residência, os vizinhos encontraram o corpo de Maria Ceane Alves, de 26 anos, caído no chão do quarto e ligaram para a polícia.

Ainda de acordo com a PM, o corpo apresentava ferimentos no joelho e na cabeça e a casa estava revirada e com muitos objetos quebrados, como se tivesse ocorrido uma briga. No entanto, os policiais não encontraram nenhum objeto que indicasse a origem dos ferimentos.

Segundo a polícia, Maria Ceane tinha dois filhos de outro relacionamento. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

O nome do assentamento onde Maria Ceane morava, 8 de Março, faz referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na data.