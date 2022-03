Mudanças climáticas no Brasil podem transformar café e laranja em produtos de luxo no mundo

Homem em um café em Paris. O tradicional café francês teve um aumento de 8% nos últimos meses.

REUTERS – CHRISTIAN HARTMANN “A gente tem esse desafio de entender se isso faz parte de uma mudança climática ou se faz parte de uma variabilidade” do clima, explica a pesquisadora. “Mas, de forma geral, sim, as mudanças climáticas tendem a ter um impacto na produção de café e na produção de laranja”.

a metereologista e pesquisadora do Centro de pesquisas meteorológicas aplicadas à agricultura, o Cepagri, da Unicamp, Ana Ávila. © Arquivo pessoal

A bagunça poderia levar a uma mudança não somente na forma de produzir, mas na geografia das culturas. Uma pesquisa realizada pelo Cepagri, em 2008, cruzou informações do zoneamento agrário no Brasil e dos cenários de mudanças climáticas, estabelecidos por pesquisadores do grupo de especialistas do clima da ONU, o IPCC.

O zoneamento agrário é um mapeamento que leva em consideração as características climáticas de uma região e características de cada cultura, definindo onde cada uma será estabelecida.

“O resultado dessa pesquisa foi que a tendência é que a produção do café migre mais para o sul, onde atualmente não plantam café, por exemplo”, diz.

O desafio climático da laranja

No caso da laranja, o clima vem sendo realmente um dos principais desafios para a cultura nos últimos anos, como afirma a especialista Fernanda Geraldini Gomes, pesquisadora da área de frutas do Centro de estudos avançados em economia aplicada (Cepea) da Esalq, em Piracicaba.

“O clima é realmente o principal fator. Já são praticamente três anos de uma produção abaixo da média e basicamente é por conta do clima. Chuvas abaixo da média ou no período de florada, no período de enchimento de frutos ou nos dois, como foi o caso da safra passada. Da safra que está acabando agora », explica a pesquisadora.

Uma das saídas usadas pelos agricultores para enfrentar as longas estiagens é a irrigação.

“Não é a maioria dos pomares que é irrigada. A gente tem hoje entre 30 e 35% da área de laranja com irrigação. Então o pessoal está tentando buscar mais esse tipo de tecnologia para evitar os riscos climáticos que estão sendo mais frequentes”, diz.

Mas a tecnologia encarece a produção e tem limites, como alerta Ana Ávila.

“A gente não sabe até que ponto vamos ter essa água disponível e a gente tem prioridade para o uso dessa água. Tem muita água lá na Amazônia, mas lá, felizmente, tem toda uma área de conservação, pouca população e a gente nem quer que seja explorada em termos de produção agrícola”, avalia a meteorologista.

Sustentabilidade

O alto preço do café não significa necessariamente rentabilidade para os produtores brasileiros, como explica o pesquisador da área do café do Cepea da Esalq, Renato Ribeiro. A geada de 2021 atingiu muitas regiões no sul de Minas Gerais, onde pequenos produtores tiveram grandes perdas de produção.

“Em um contexto geral, a situação para o cafeicultor, principalmente nas regiões que concentram pequenos produtores, é um pouco complicada. Além disso, o preço dos insumos também aumentou muito. Pensando em termos de retomada dos cultivos, algumas regiões terão bastante dificuldade”, analisa Ribeiro.

Para Ribeiro, a preocupação atualmente é com a sustentabilidade do modelo da cafeicultura no Brasil. Se antigamente as lavouras de café estavam profundamente relacionadas a grandes fazendas, hoje 95% do café brasileiro é cultivado por pequenos e médios produtores.

Soluções

Mas existem soluções para não faltar café e suco de laranja na mesa do café da manhã. Para a meteorologista Ana Ávila, a solução está na melhora genética dos grãos e frutas. As plantas nativas do cerrado, por exemplo, poderiam ser usadas no melhoramento genético das lavouras.

“São plantas adaptadas, são plantas nativas, são plantas do cerrado que podem ser usadas”, diz. “Porque uma das questões, entre outras, é o melhoramento genético, para ter grãos mais resistentes à seca, às altas temperaturas, para continuar essa produção”, explica.

Outro ponto importante, de acordo com Ávila, é um melhor aproveitamento das áreas que são usadas atualmente para o cultivo, evitando a expansão da agricultura para regiões protegidas. Muitas das áreas cultivadas hoje são subutilizadas, segundo a especialista.

“Se vc melhora a qualidade do solo, investe em qualidade do plantio direto, em técnicas agrícolas, você consegue produzir mais nessas áreas e produzir melhor sem precisar avançar para essas áreas protegidas”, conclui.