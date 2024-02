Mudanças climáticas ameaçam a Caatinga com desertificação e perda de espécies

A vegetação da Caatinga é adaptada à escassez de chuva na região, em um clima quente e seco, que se associa a um solo rico em minérios, raso e pedregoso. O bioma, que sofre influências do Cerrado e das florestas Amazônica e Atlântica, tem seu nome originado do tupi-guarani e significa “floresta branca”, por perder as folhas no período de seca.

Diferente do que muitos imaginam, a Caatinga não tem apenas cactáceas. Espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, suculentas, ervas e trepadeiras se espalham ao longo do bioma. Conforme levantamento oficial do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro [braço do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, responsável pelo registro nacional], há cerca de 6,3 mil espécies de flora e funga (fungos) catalogadas no bioma, sendo 2,7 mil endêmicas.

São vários os fatores que põem essa flora da Caatinga em risco. Levantamento da rede colaborativa MapBiomas aponta que o desmatamento, a queimada e a retração da superfície da água colaboram para a desertificação do bioma.

A partir de análise feita a partir de imagens de satélite, entre os anos de 1985 e 2020, o MapBiomas levantou que em 112 municípios da Caatinga (9%) há Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD) com classificação de “muito grave e grave”. Essas áreas tiveram uma perda de 0,3 milhões de hectares de vegetação nativa, o que representa cerca de 3% de toda a vegetação nativa perdida no bioma nesse período de 36 anos. Ainda, conforme o levantamento, houve redução de 8,27% na superfície de água e diminuição de 40% na água natural.

A maior parte dos rios da Caatinga são intermitentes ou temporários, ou seja, secam nos períodos não chuvosos. As bacias do rio São Francisco e do rio Parnaíba são essenciais para a vida no bioma.