MST possui mais de 5 mil famílias acampadas no RN

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) já contabiliza 24 ocupações de terras, somente neste mês de abril, devido às manifestações do “Abril Vermelho”. Os dados foram divulgados pelo próprio movimento, que ainda afirma ter promovido mais de 30 ações em 14 estados. O AGORA RN conversou com o MST RN para saber as principais demandas e reivindicações apresentadas pelo movimento no estado.

A coordenadora do movimento reforça que as ocupações são em especial conduzidas pela necessidade das famílias do campo de acesso a terra, que visa a possibilidade de produção de alimentos, a minimização dos impactos provocados pelo êxodo rural, o fortalecimento das políticas públicas no campo, entre outros fatores, como a construção de uma nova lógica que traga dignidade para quem vive e quer permanecer no campo.

Para Williana, as principais reivindicações apresentadas pelo movimento no RN durante esse mês estão alinhadas com o propósito do MST. “A nossa jornada de lutas durante o “Abril Vermelho” segue pautando Terra, Orçamento e a Regularização das famílias”, disse.

A representante reiterou a importância do movimento e os desafios enfrentados. “Entendemos os desafios colocados, a demanda passiva que ficou suprimida é volumosa, mas também urgente e necessária, seguimos firmes e em luta. Pois só a luta muda a vida”, concluiu.

Agora RN