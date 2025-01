MPU publica edital de concurso público com vagas no RN; salários são de até R$ 13,9 mil

O Ministério Público da União (MPU) publicou o edital do novo concurso público da instituição nesta quarta-feira (8). Em todo o Brasil, são ofertadas 152 vagas, com salário inicial de até R$ 13,9 mil. O documento prevê duas vagas no Rio Grande do Norte, além de cadastro reserva.

As oportunidades são de nível superior, para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas. O processo seletivo é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

As vagas para o Rio Grande do Norte são:

Analista de Direito

Técnico de Administração

A remuneração inicial para o cargo de Técnico é de R$ 8.529,65 e de Analista é de R$13.994,78. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais. Do total de vagas a serem preenchidas, estão reservadas:

20% para negros (pretos e pardos)

10% aos candidatos com deficiência

10% para minorias étnico-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos, povos/comunidades tradicionais).

A maior parte das vagas é para Brasília. Para o cargo de analista, as oportunidades são para diversas especialidades, como: Direito, Biblioteconomia, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Antropologia, Arquitetura, Biologia, Contabilidade, Economia, diversas Engenharias, entre outros.