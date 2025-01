MPU publica edital de concurso com 152 vagas e salário de até R$ 13,9 mil

Foi publicado na manhã desta nesta quarta-feira 8, no Diário Oficial da União (DOU), Seção 3, o Edital nº 1/2025, que estabelece as regras para o 11º Concurso Público do Ministério Público da União (MPU). Com salários iniciais que variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e assistência à saúde, estão previstas 152 vagas para 35 cargos de analista e técnico, mais cadastro reserva.

As inscrições poderão ser feitas de 13 de janeiro a 27 de fevereiro no site da FGV e a aplicação das provas (objetiva e discursiva) serão realizadas em 4 de maio, em todas as capitais do país. Todos os cargos do concurso exigem nível superior, e as taxas são de R$ 95,00 para o cargo de técnico e R$ 120,00 para analista, com pagamento até 28 de fevereiro. Contudo, pessoas inscritas no CadÚnico tem direito a isenção de taxa.

A prova objetiva será composta por 80 questões, sendo 30 do Módulo I e 50 do Módulo II. Haverá prova discursiva para todos os cargos, exceto para técnico do MPU/Polícia Institucional, cargo para o qual haverá teste de aptidão física (TAF).

O edital prevê 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 10% para minorias étnico-raciais.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no DOU, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.