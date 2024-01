MPRN inicia seleção para estagiário residente com formação em Direito

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu mais um processo de seleção para estagiário residente, na modalidade de treinamento em serviço da área jurídica. A vaga imediata será na 9ª Promotoria de Justiça de Mossoró. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas, impreterivelmente, pelo modo virtual (acesse AQUI o formulário), até as 14h do dia 29 de janeiro de 2024, horário de Brasília/DF.

A seleção também será aproveitada para a classificação de até nove candidatos para a formação de um cadastro de reserva. Este cadastro será usado para suprir eventuais necessidades de substituição ou mesmo para preenchimento de futuras vagas, desde que dentro do prazo de validade do processo seletivo.

É oferecida uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil. Além disso, quando em regime de trabalho presencial, o residente receberá auxílio-transporte no valor equivalente a duas passagens do transporte coletivo praticado em Natal, por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.

A jornada de atividades da Residência é de 30 horas semanais, cumpridas de segunda a sexta-feira, de forma presencial ou semipresencial, a critério da chefia imediata, e durante o horário normal de expediente do MPRN.

A Residência é uma modalidade de treinamento em serviço, destinada a bacharéis em Direito, que tem por finalidade proporcionar o aprimoramento da formação teórica e prática dos profissionais do sistema de Justiça. Esta é uma excelente oportunidade para os profissionais da área que desejam aprofundar seus conhecimentos.

A seleção é composta por três etapas: 1 Análise Curricular (eliminatória); 2 Prova Discursiva (eliminatória e classificatória); e 3 Entrevista Pessoal (classificatória).

Fonte: MPRN