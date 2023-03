MPRN, Federação de Futebol e cúpula da Segurança Pública decidem por manutenção de torcida única

Comunicação MP/RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), a Federação de Norteriograndense de Futebol (FNF) e a cúpula da Segurança Pública Estadual se reuniram na manhã desta segunda-feira (13) e decidiram pela manutenção de torcida única nas partidas entre ABC e América no restante do campeonato potiguar deste ano. A medida também poderá ser adotada em outras partidas de competições regionais ou nacionais que sejam consideradas de risco pela Polícia Militar.

O MPRN, a FNF, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros definiram que, após o término do campeonato potiguar, será estabelecido um cronograma para se avaliar a volta de torcida mista nos jogos entre ABC e América para o estadual do ano que vem.

A adoção de torcida única no maior clássico do futebol potiguar vem ocorrendo desde o ano passado. A manutenção foi baseada em relatórios técnicos da Polícia Militar, que mostram a diminuição no registro de ocorrências em dias de jogos.