MPRN abre processo seletivo para Residente na área de Tecnologia Ambiental

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou um edital de processo seletivo para residência na Área de Tecnologia Ambiental destinado ao Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente (CAOP-MA), em Natal. As inscrições podem ser realizadas a partir das 10 horas do dia 10 de junho de 2024 até as 14 horas do dia 24 do mesmo mês, horário de Brasília/DF. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo formulário – AQUI.

Podem participar da seleção bacharéis em Agronomia, Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental ou Tecnologia Ambiental. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá comprovar, impreterivelmente no período da inscrição, ter colado grau em um dos cursos. Caso o candidato não tenha recebido o diploma de conclusão do curso, sua inscrição será validada mediante apresentação de declaração ou documento equivalente, expedido pela instituição de ensino.

A seleção oferece uma vaga imediata e haverá classificação de até quatro candidatos para efeito de cadastro de reserva, para suprir eventuais necessidades de substituição ou mesmo para preenchimento de futuras vagas, desde que dentro do prazo de validade do processo seletivo (2 anos). A seleção ocorrerá em três etapas: Análise Curricular, Prova de conhecimentos específicos e Entrevista.

O Residente selecionado receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 2,5 mil, além de auxílio-transporte a ser pago em pecúnia, quando em regime de trabalho presencial, e uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. A residência terá a duração de até 36 meses, durante os quais os residentes participarão de atividades que abrangem ensino, pesquisa, extensão e auxílio prático aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no desempenho de suas funções institucionais.

Os candidatos devem ler o edital e acompanhar todas as fases do processo no Portal da Residência do MPRN.

Links úteis:

Inscrições

Portal da Residência do MPRN