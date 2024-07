MPF pede anulação de todas as licenças ambientais da obra da engorda de Ponta Negra

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública onde pede a anulação de todas as licenças ambientais da obra de engorda da praia de Ponta Negra, em Natal, já emitidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

A medida foi tomada um dia após o Idema emitir a licença de instalação e operação da obra, o que permite o início da execução.

Na ação, o MPF alega que é “certo que há prejuízo às comunidades tradicionais situadas na localidade do empreendimento” e que não houve consulta prévia a essas comunidades.

O órgão pede, em regime de urgência, a imediata suspensão de qualquer intervenção na área e no entorno da Praia de Ponta Negra.

O MPF pede ainda a condenação do Idema a realizar a Consulta Livre, Prévia e Informada das comunidades tradicionais da área e a “condicionar todo e qualquer licenciamento ambiental ao efetivo cumprimento de eventuais medidas mitigatórias e/ou compensatórias porventura pertinentes”.

No dia 16 de julho a Federação dos Pescadores do Rio Grande do Norte informou que não havia sido consultada ou oficiada por nenhum órgão interessado na engorda. Na ocasião, a entidade pediu ao Idema acesso ao processo que trata da obra de engorda.

Órgão entrou com uma ação civil pública nesta quarta-feira (24).

Por g1 RN

24/07/2024 13h14 Atualizado há uma hora

A Vila de Ponta é um território tradicionalmente pesqueiro — Foto: Fernanda Zauli/g1

A ação civil pública é assinada pelo procurador da República Daniel Fontenele Sampaio Cunha.

Licença por determinação judicial

Segundo o diretor geral do Idema, Werner Farkatt, a licença de instalação e opreação foi emitida para cumprir uma determinação judicial da sexta-feira (19), do juiz Geraldo Antônio da Mota, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal, que determinou que o Idema concedesse de forma imediata a licença (veja detalhes mais abaixo).

“Até a sexta-feira o Idema estava trabalhando, caminhando para chegar numa conclusão desse processo. Nós estávamos discutindo periodicamente com a equipe técnica contratada pela prefeitura. Infelizmente, o âmbito técnico foi contaminado e usaram de toda sorte e de artimanhas para forçar a liberação dessa licença. Estamos emitindo a licença sob uma ordem judicial”, disse.

O ato administrativo permite o início das intervenções na orla, mas impõe condicionantes – e algumas delas precisam ser cumpridas antes da execução da obra, como a drenagem concluída em todos pontos em que a engorda estiver sendo executada.

Um impasse em relação à obra tem ocorrido de forma mais intensa há pelo menos duas semanas, após a chegada – e partida – da draga que executaria o serviço. Isso ocorreu porque o Idema não havia concedido as licenças ambientais para execução da obra, alegando que a prefeitura de Natal apresentou algumas respostas “frágeis” a questionamentos feitos.