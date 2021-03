MPF investiga o envio de 400 mil máscaras impróprias para ambiente hospitalar destinadas ao RN

O Ministério da Saúde enviou para a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN) cerca de 400 mil máscaras que foram consideradas como impróprias para uso dos profissionais da área em ambiente hospitalar, de acordo com a Sesap. O Ministério Público Federal (MPF) está investigando o caso.

Em nota, a Sesap comunica que ao longo da crise sanitária recebeu do Ministério da Saúde “carregamentos de máscaras KN95, totalizando aproximadamente 400 mil unidades, impróprias para utilização em ambiente hospitalar, como destaca a própria embalagem do produto”.

O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil que está sendo tratado sob sigilo. As máscaras – que começaram a ser enviadas em abril do ano passado – continuam armazenadas pela Secretaria, que informou aguardar uma decisão judicial para dar destinação ao material.

Em resposta ao MPF em agosto de 2020, a Sesap afirma que realizou contato com o Ministério da Saúde, por meio do Conass, e foi informado que o Ministério “faria a reposição das mesmas (máscaras), mas até o presente momento apenas temos recebido mais máscaras com classificação ‘NON-MEDICAL’, causando problemas de armazenamento e abastecimento para as unidades hospitalares”.

O G1 RN tentou contato com o Ministério da Saúde, mas não obteve retorno.