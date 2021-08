Movimento ambiental promove Greve pelo Clima em Mossoró no dia 27

A Fridays for Future Mossoró realiza no dia 27 de agosto, às 15h, a manifestação da Greve pelo Clima. O ato acontecerá em frente ao Teatro Dix-huit Rosado e promete reunir jovens e população em geral para protestar contra as mudanças climáticas.

“Os eventos extremos das mudanças climáticas estão se tornando irreversíveis, e por isso, a demanda de ações mais ambiciosas e imediatas que visem fornecer adaptação e mitigação se tornam cada vez mais essenciais para esse século”, anuncia o evento. Esta será a terceira Greve pelo Clima em Mossoró.

Anteriormente, o movimento já havia realizado outras manifestações deste tipo em setembro de 2020 e março de 2021, respeitando as regras de distanciamento social.

Em 2019, durante a gestão de Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, também promoveu um ato pela Amazônia. Uma das pautas do protesto é o relatório divulgado recentemente pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).

No documento, o órgão afirma que a crise climática está acelerada e que a influência humana é responsável pela alta na temperatura média da Terra. “Estamos deixando deixamos homens de terno destruírem nosso futuro, sempre com esta falácia do desenvolvimento econômico devastador e predatório”, afirma Guto Gabriel, ativista da FFF Mossoró.

“Esse desenvolvimento econômico é baseado exclusivamente na ganância e está colhendo o que há de mais precioso neste planeta: nossas vidas e nossa diversidade biológica”, continua. Para ele, “devemos começar mudando os valores que permeiam nossa sociedade e construir a partir daí um novo paradigma de futuro”, convoca o jovem.

Sobre a FFF

A organização nasceu em 2018 após a jovem Greta Thunberg protestar na frente do Parlamento sueco e se espalhou pelo mundo. Em Mossoró, segundo a integrante Heloise Almeida, o movimento busca trabalhar pautas socioambientais locais, como a proteção da caatinga, a recuperação do Rio Mossoró, a destinação dos resíduos sólidos do município, dentre outros.