Mourão é diagnosticado com COVID-19

Neste domingo (27), o vice-presidente da República Hamilton Mourão, testou positivo para COVID-19. De acordo com a assessoria, ele ‘’permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu’’. Em nota oficial divulgada pela equipe dele, não há menção sobre o atual quadro de saúde ou datas em que os sintomas foram detectados antes do diagnóstico. A agenda do vice não trazia compromissos oficiais nestes últimos dias.

Até o momento, 14 ministros do governo Bolsonaro tiveram casos confirmados do novo coronavírus. Em julho, o presidente declarou que contraiu a doença. Na época, o resultado positivo causou repercussão internacional e obrigou a cúpula do governo a realizar novos testes.