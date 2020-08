Mototaxista de 50 anos é executado a tiros na frente da mulher na Grande Natal

A esposa de Expedito viu o marido ser assassinado na sua frente. Além dela, uma criança, filho do casal, estava no imóvel na hora do crime. Ambos foram poupados pelos criminosos Segundo a PM, o portão da casa estava aberto, quando os criminosos entraram e se dirigiram diretamente para o casal. Eles ainda teriam humilhado a vítima e batido nas costas da esposa do mototaxista.Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começaram as investigações para apontar uma linha de apuração para o fato. A perícia técnica também foi acionada e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Técnico Científico de Perícia, em Natal.

