Motorromaria e Procissão da Luz marcam chegada do Dia de Santa Luzia

A Festa de Santa Luzia 2023 chega ao final de sua programação com intensas atividades. Nesta terça-feira, 12 de dezembro, véspera do Dia da Padroeira da Diocese de Mossoró, acontece a tradicional Motorromaria da Luz, a partir das 19h, e ainda a Procissão da Luz, à meia-noite. Os eventos marcam a chegada do Dia de Santa Luzia.

A 15ª Motorromaria da Luz terá um percurso de 36 quilômetros, contemplando quase todos os bairros de Mossoró. O ponto de saída é a Motoeste Honda, localizada na Ilha de Santa Luzia, e tem a chegada prevista por volta de 23h na Catedral de Santa Luzia de Mossoró. Neste momento William Sanfoneiro estará se apresentando no adro.

À meia-noite, começa a tradicional Procissão da Luz.

A procissão sai da Catedral e segue até a Igreja Matriz de São Manoel, com a imagem de Santa Luzia. O objetivo é entregar a imagem peregrina à paróquia responsável pelo Mosteiro de Santa Clara, de onde vai partir a grande e tradicional procissão de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro.

“Queremos reforçar o convite a todos os fiéis para participar dessa etapa final da Festa de Santa Luzia. Nesta terça-feira tem todo o preparativo para a grande procissão. E no dia 13 temos o dia D dessa festa, com Santa Luzia saindo do Mosteiro de Santa Clara, percorrendo a avenida Presidente Dutra e chegando à Catedral de Santa Luzia, num momento de muita fé, esperança, devoção e, sobretudo, gratidão”, disse o coordenador-geral padre Flávio Augusto Forte Melo.

A novena da noite desta terça-feira também será ainda mais especial, com a presença de Dom Luigi Bressan, arcebispo emérito de Trento, na Itália, e Dom Mariano Manzana, bispo emérito da Diocese de Santa de Luzia Mossoró. Dom Luigi foi o responsável por sagrar Dom Mariano bispo, em 2004.

DIA 12.12 – TERÇA-FEIRA – 11° DIA DO NOVENÁRIO

09h – SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SANTA LUZIA

Local: Câmara Municipal de Mossoró

TEMA: “Os enviou, dois a dois, à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir”. (Lc 10,1)

NOITEIROS: Seminário Santa Teresinha, Associação Santa Teresinha, Filhos ausentes, PASCOM, Pastoral Vocacional.

06h – Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h – Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

Pregador- Pe Wennel Narciso de Oliveira-

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

18h – Filhos da Luz – 30 anos

19h – XV MOTO ROMARIA DA LUZ

Saída: Motoeste Honda

Chegada: Catedral de Santa Luzia

19h30 – Novena

Pregador- Dom Luigi Bressan e Dom Mariano Manzana

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

0h – PROCISSÃO DA LUZ

Saída: Catedral de Santa Luzia

Chegada: Matriz de São Manoel