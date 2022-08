Motorista sob efeito de cocaína atinge moto e mata casal em Natal

Um casal morreu após uma colisão provocada por um motorista sob efeito de cocaína seguida de atropelamento no bairro Alecrim, na zona Leste de Natal. As vítimas estavam em uma motocicleta, paradas no semáforo, quando foram atingidas. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro está hospitalizado e será conduzido à Delegacia, após alta médica.

O acidente foi registrado na avenida Coronel Estevam, na madrugada deste sábado (27), por volta da 00h30. Ainda de acordo com a PM, o carro bateu na traseira da moto, que arremessou os ocupantes a quase 100m de distância.

Gabriel Lourenço Inácio, de 25 anos, e Maria Luiza, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O condutor do carro ficou ferido e foi conduzido ao pronto-socorro Clóvis Sarinho, onde permanece sob custódia e será conduzido à Delegacia após a liberação dos médicos. Conforme a PM, ele confessou que teria utilizado cocaína.

Segundo a PM, o motorista do carro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

