Motorista mossoroense morre em acidente no sertão paraibano

Informações Diário do Sertão

Um caminhão carregado com argamassa, capotou no início da manhã desta quarta-feira (11), na rodovia estadual que dá acesso a Catolé do Rocha, em um local conhecido como ‘curva da maniçoba’, no município de Pombal, Sertão paraibano.

O condutor do veículo, identificado como Elton Jhon, de idade ainda não divulgada, que seguia de Mossoró-RN com destino à cidade de Sousa, não resistiu e morreu no local.

O tenente Hélder do Corpo de Bombeiros de Pombal, conversou com o repórter João Alencar e deu detalhes da situação. Segundo ele, o motorista perdeu o controle do caminhão dentro da curva e caiu na ribanceira. O SAMU compareceu e constatou o óbito da vítima.

Conforme o militar, uma perícia será feita pela Polícia Civil para saber quais foram as causas do acidente.