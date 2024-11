Motociclista se enrosca em fio solto, cai da moto e quase é atropelado por caminhão em Mossoró

Um homem de 22 anos foi atingido por um cabo de internet no pescoço enquanto transitava de motocicleta no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró, nesta terça-feira (12). Durante o acidente, o jovem perdeu o controle da motocicleta e quase foi atropelado por um caminhão.

A câmera de segurança de uma residência registrou o momento do acidente, em que o motociclista perde o controle da moto depois de ser atingido e o fio enroscar em seu pescoço. O caminhão chegou a passar por cima do pneu da moto.

De acordo com um morador, minutos antes do acidente, uma equipe da Neoenergia Cosern realizava a retirada de um poste na região.

Após o incidente, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada a 100 metros do local. Ele sofreu queimaduras no pescoço e escoriações causadas pela queda.

A Neoenergia Cosern afirmou, em nota, que segue todas as normas de segurança no compartilhamento de postes com empresas de telecomunicação e que está apurando a ocorrência.