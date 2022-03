Motociclista morre após ser atingido por raio em frente a presídio no interior do RN

Um motociclista morreu após ser atingido por um raio no fim da tarde desta segunda-feira (21) em Caraúbas, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Manoel Venâncio dos Santos tinha 53 anos.

A fatalidade aconteceu nas proximidades da Cadeia Pública de Caraúbas, por volta das 17h20, segundo a Polícia Militar. Por esse motivo, o médico do presídio foi inicialmente com a guarnição penal até o local do acidente para socorrer o homem, que já havia morrido.

A Polícia Militar informou que esse tipo de ocorrência é incomum na cidade. Segundo a PM, Manoel carregava algumas ferramentas de trabalho, que caíram na Rua Projetada, onde aconteceu o acidente, no bairro Aeroporto.

O Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) foi ao local para recolher o corpo, que passará por necropsia.

G1 RN