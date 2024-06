Mostra de Cinema de Gostoso abre inscrições para filmes em 2024

A 11ª Mostra de Cinema de Gostoso abriu nesta quinta-feira (27) inscrições para filmes de todos os gêneros que tenham sido produzidos no Brasil e finalizados a partir de 2023. Podem se inscrever obras ficcionais, não ficcionais e animações – a exceção fica para os videoclipes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do festival até o dia 25 de agosto.

A mostra acontece entre os dias 22 e 26 de novembro na cidade de São Miguel do Gostoso, no litoral norte potiguar. Toda a programação é gratuita.

Ultrapassando uma década de existência, a Mostra de Cinema de Gostoso entrou no calendário cultural do Rio Grande do Norte. A mostra acontece com duas salas de cinema construídas ao ar livre, e alta qualidade de som e imagem na beira da praia.

O evento conta com lançamentos cinematográficos brasileiros que são exibidos gratuitamente ao público.

Palco principal

O palco principal da mostra é a sala ao ar livre montada na Praia do Maceió, onde acontecem as sessões da Mostra Competitiva. Com 650 cadeiras espreguiçadeiras, tela de 12m x 6,5m, projeção com resolução 2K e 4K e som 7.1.

Além disso, acontece uma programação paralela de filmes em uma tenda climatizada em formato geodésico com capacidade para 130 lugares, também instalada na praia.

Mais de 30 filmes

Segundo a organização da mostra, a edição deste ano contará com mais de 30 filmes, entre as mostras Competitiva, Panorama e Sessões Especiais.

Os filmes da Mostra Competitiva concorrem ao Prêmio do Público, concedido pelo voto popular ao melhor curta e longa-metragem. Também será concedido o Prêmio da Crítica, a partir da votação de jornalistas e críticos de cinema presentes na Mostra.

Além da exibições dos filmes, diariamente ocorrem debates com cineastas, atores e atrizes, que tiveram seus filmes exibidos e seminários com profissionais do audiovisual.

Cursos de Formação

A mostra também conta com um lado social para os moradores de São Miguel do Gostoso. Meses antes do início da mostra, acontecem cursos de formação técnica e audiovisual à população.

Oprojeto oferece aos jovens do município cursos de formação técnica e audiovisual de toda cadeia da produção cinematográfica. Desde conhecimentos teóricos a práticos, abordando temas como história do cinema, linguagem audiovisual, roteiro, produção e fotografia.

Esses jovens produzem curtas-metragens, que são exibidos na ampla sala de cinema montada na Praia do Maceió durante a Mostra. Desde 2013, 153 alunos se formaram nos cursos, resultando na realização de 25 curtas-metragens e 56 oficinas.