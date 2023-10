Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, é pichado com ataques a cristãos

O mosteiro de São Bento, em Fortaleza (CE), foi pichado na madrugada de hoje (20) com frases ofensivas como “Morte aos cristãos”, “Satan vive” e “Guerreiros de Lúcifer”, suásticas e pentagramas. Ossos de gatos também foram deixados na entrada do local. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em entrevista ao site O Povo, um dos monges do mosteiro, dom Marcos, classificou o ocorrido como “um sinal de intolerância religiosa”. “Não é apenas uma pichação, mas também uma ofensa contra nossa fé. É um sinal claro de intimidação, estão tentando de alguma forma nos amedrontar”, disse.

Ele contou que, além do Boletim de Ocorrência e de uma reforma no mosteiro, “as providências religiosas também serão tomadas, que é o desagravo, onde pedimos perdão a Deus por essa ofensa e pedimos perdão pelas pessoas que cometeram, que não sabem o que fazem”.

O crime foi cometido dias após uma igreja evangélica, no bairro Paupina, também ser alvo de vandalismo na terça-feira (17). Objetos foram quebrados no interior da igreja pelos criminosos, que também deixaram um bilhete com palavras ofensivas e restos de um gato na igreja.

Gustavo Amorim Gomes – ACI Digital