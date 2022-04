Mossoroenses realizaram ato pedindo justiça no caso de Eliel Júnior

Um ato realizado nesse domingo, 17, na Praça Cícero Dias, em Mossoró, pediu justiça à investigação do assassinato do jovem Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos. Segundo a defesa e familiares, o jovem bacharel em Direito foi morto vítima de homofobia.

Eliel foi assassinado no dia 9 de abril, no bairro Boa Vista, com sete tiros. O seu namorado, conseguiu escapar dos disparos, que foi destinado para ambos. A Polícia Civil do RN investiga o caso e disse que está concluindo as investigações para enviá-las à justiça. O suspeito de matar Eliel está foragido.

Na última quarta-feira, 13, o advogado da família de Eliel, Edson Lobão concedeu entrevista a imprensa detalhando os motivos do assassinato do bacharel em Direito Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, 25 anos. A entrevista ocorreu um dia após a Polícia Civil divulgar detalhes sobre o caso. Na ocasião, a Polícia Civil não tinha interrogado uma importante testemunha do caso.

O namorado de Eliel, que morava num condomínio que fica na rua do assassinato, prestou depoimento ainda na manhã da quarta-feira. Os detalhes relatados pelo namorado de Eliel indicam que o crime pode ter sido motivado por homofobia.

Segundo o advogado, outros dois homens participaram do crime, dando apoio a Júnior Preto, o advogado falou com detalhes o depoimento do companheiro de Eliel.