Força- tarefa: Mossoroenses são voluntárias do SUS no Rio Grande do Sul

Em meio ao caos que vive no Estado do Rio Grande do Sul, após a maior tragédia climática vivida pelos gaúchos, exemplos de solidariedade e compaixão impulsionam as cidades e as famílias a se reerguerem.

De todo país, pessoas se voluntariaram para ajudar na reconstrução das cidades e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. De Mossoró, compuseram a _orça Nacional do SUS no socorro aos enfermos, a médica Stella Cristinny Silveira de Araújo e a enfermeira Polyanna Gurgel. De Natal, tem ainda o médico João Tito, lotado no Samu.

A equipe da Força Nacional do Sul possue 60 voluntários. Um detalhe que chama atenção é que quase 70% dos voluntários são da região Nordeste.

Passadas as grandes chuvas, as cidades agora precisam de ajuda para a reconstrução e a colaboração de pessoas do país inteiro pode contribuir para a renovação da fé de tantas famílias atingidas pelo desastre.

Com informações do Blog Saulo Vale