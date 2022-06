Mossoroenses devem gastar 8% a mais com presentes para o Dia dos Namorados

Além dos festejos juninos, o comércio no mês de junho é movimentado pelo Dia dos Namorados. Para entender como o comércio potiguar irá se comportar no dia 12 de junho, o Instituto Fecomércio RN realizou uma pesquisa de intenção de consumo e gastos para a data, que registraram números superiores aos do ano passado.

O levantamento apontou que 44,4% dos consumidores mossoroenses devem presentear seus parceiros neste domingo, 12 de junho. O percentual deste ano teve uma queda de 1,4% em relação ao ano passado (em 2021, 45,8% dos consumidores apresentaram interesse de compra para a data). Mesmo com essa redução, o valor médio gasto com os presentes aumentou entre os mossoroenses, sendo maior do que o registrado em Natal.

Na capital do Oeste, o valor gasto para a data é de R$ 131,05, um aumento de 7,9% em relação ao de 2021 que foi de R$ 121,51. Em Natal, a pesquisa apontou que a média de gasto para a data é de R$ 128,06 (em 2021, o valor médio foi de R$ 122,45 e, em 2020, foi de R$ 109,16).

A intenção é de comprar um único presente (84,4%), e os produtos mais procurados são: roupas (25%); perfumes e cosméticos (19,2%); calçados e bolsas (16,1%); joias, relógios e acessórios (12,9%). O que irá garantir a compra são as ofertas e promoções (43,7%) e a marca do produto (28,4%).

Assim como ocorre em todo o país, 69,2% dos mossoroenses informaram que comprariam os presentes nesta semana que antecede a data. Além disso, 71,9% vão pesquisar bastante antes de efetuar o presente para o (a) namorado (a). Em Mossoró, 75,4% dos entrevistados relataram que não pretendem fazer comemoração especial no Dia dos Namorados deste ano.