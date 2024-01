Mossoroense tira nota 1000 no Enem

A estudante Letícia Vicente da Silva, 17 anos, que concluiu o ensino médio no Colégio Diocesano Santa Luzia, em Mossoró, em 2023, como bolsista, é uma dos 60 estudantes do Brasil que tirou nota 1000 na redação do Enem.

Segundo dados divulgados pelo Inep, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com mais nota máxima na redação, foram sete casos em cada região. Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul completam a lista com seis notas 1000 cada.

Apenas 4 desses candidatos de todo país são de escola pública, um deles do RN.

O tema da redação foi: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

“Eu gostei muito da minha redação. Como treineira, sempre havia um corretor que dava nota 1000 e outro um pouco mais baixa e na média eu ficava com 940 ou 960 pontos. Esperava uma nota boa, mas não esperava nota 1000. Agradeço a meus professores e todo suporte que o colégio me deu”, contou Letícia.

A estudante é irmã do jornalista Wil Vicente.