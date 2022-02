Mossoroense é aprovado em primeiro lugar no curso de Engenharia Mecatrônica na UFRN

Hélio Valério Lima do Nascimento Filho, de 17 anos, aluno da SESI Escola Mossoró foi aprovado em primeiro lugar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o curso de Engenharia Mecatrônica, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O estudante comemora a aprovação e informa que é gratificante saber que os seus esforços estão rendendo frutos. Hélio conta que se preparou para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) através do suporte oferecido pela SESI Escola para os alunos que prestariam o exame.

“Assisti às aulas e revisões da escola e depois eu revisava em casa com exercícios e simulados”, acrescenta o aluno que tem grandes expectativas para o futuro. “Estou ansioso por essa nova etapa de minha vida. Pretendo me esforçar ainda mais para obter bons resultados no futuro”.

Hélio informa que a escolha do curso de Engenharia Mecatrônica se deu pela relevância cada vez maior da profissão no mercado de trabalho. “Eu desejo usar minhas capacidades para auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias que facilitem a vida das pessoas”, explica.

O professor de Física da SESI Escola Mossoró, Leonardo Garcia, conta que Hélio sempre foi um aluno exemplar desde a primeira série. “Hélio está entre os melhores alunos devido ao seu desempenho escolar. Ele continuou estudando e conquistou o primeiro lugar em mecatrônica. Estamos orgulhosos. Suas habilidades em programação estão bem acima dos alunos de sua idade”, destaca o professor.

Segundo o docente, o estudante sempre apresentou facilidade no aprendizado de disciplinas como física, matemática e das ciências da natureza. E sempre gostou de participar de competições educacionais, tendo se destacado na Olimpíada Brasileira de Robótica e em modalidades tanto práticas quanto teóricas.