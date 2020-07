Mossoró zera fila de espera e tem 20 leitos para pacientes com covid

Com a fila de espera por leitos zerada, o município de Mossoró tinha, até a tarde desta sexta-feira (10), 20 leitos disponíveis para pacientes com COVID-19. Dos leitos vagos, 13 são clínicos e 7 de UTI adulto e pediátrica, de acordo com informações disponíveis no portal Regula RN.

Ainda segundo o sistema, Mossoró conta com 108 leitos destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19, sendo 50 leitos clínicos e 58 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A Central de Regulação de Mossoró abrange os municípios presentes na região do Vale do Açu, do Médio Oeste e do Alto Oeste, (a partir de Angicos até o município de Venha Ver), tendo pactuação com 64 municípios dessas três regiões.

Na tarde desta sexta-feira, 84 dos 108 leitos estão ocupados, 4 bloqueados e 20 disponíveis. Entre os 34 leitos clínicos ocupados, 15 estão com pacientes de Mossoró, enquanto 19 estão preenchidos com pacientes de municípios circunvizinhos. Já entre os leitos de UTI, 26 estão ocupados com pacientes residentes em Mossoró e os 26 restantes com pacientes de outras cidades da região.

Dos leitos de UTI disponíveis, um é de UTI Pediátrica, e 6 de UTI Adulto, sendo 5 no Hospital São Luíz (HSL) e 1 no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

