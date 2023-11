Mossoró vence Baraúnas e conquista título da segunda divisão do RN

ge Natal

O Mossoró Esporte Clube é o campeão da segunda divisão do Campeonato Potiguar 2023. O MEC venceu o Baraúnas por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Nogueirão, e conseguiu o título com uma rodada de antecedência.

O atacante Anderson abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. No início da segunda etapa, o goleiro Oliveira, do Mossoró, defendeu uma cobrança de pênalti de Arthur. Aos 35, Michel Potiguar marcou o segundo do MEC.

Fundado em 1995, o Mossoró volta a disputar a primeira divisão do estadual após 28 anos – a única participação aconteceu em 1996.

Na campanha do primeiro acesso do MEC, o time comandado pelo treinador Allan Frederico somou sete vitórias e sofreu duas derrotas em nove jogos – 21 pontos conquistados.