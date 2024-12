Mossoró: Veja programação do “Estação Natal’ para esta semana

O “Estação Natal” reúne famílias e turistas a cada ano na Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania. A terceira edição do evento já se tornou tradição na cidade, com combinação de luzes, apresentações variadas de artistas e músicos locais, atraindo um público apaixonado pelo espírito natalino. A programação cultural continua nesta semana.

As apresentações como dança, música, arte e tudo muito especial e iluminado no palco montado na Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania no “Estação Natal” continuam até o dia 6 de janeiro de 2025.

Confira a programação de apresentações desta semana do “Estação Natal”:

26 de dezembro

Patrícia Vale

27 de dezembro

19h Passos de Sabedoria, Danças Pastoril da Terceira Idade

20h Késia e Banda

28 de dezembro

18h Pão da Vida Music

20h30 Solange Santos e Banda

29 de dezembro

19h Banda Luz

20h Elthayse

30 de dezembro

19h IEBM