Mossoró vacina idosos de 61 anos a partir deste domingo (11)

Após estender a vacinação para idosos de 62 anos no sábado (10), a Prefeitura de Mossoró anuncia que a partir deste domingo (11), a imunização contra a Covid-19 vai alcançar nova faixa etária: 61 anos ou mais.

A secretária de Saúde, Morgana Dantas, comemora o avanço da vacinação no modelo atual de organização. “Temos vacinado contando com parcerias importantes de voluntários, universidades, servidores efetivos da Saúde e de outros segmentos do poder público e da iniciativa privada. Em Mossoró, estamos com essa bela campanha sendo realizada nos sábados e domingos porque as vacinas tem chegado semanalmente ao município”, disse a titular da pasta.

Ela explica que: “havendo vacina disponível, Mossoró vacina. É um compromisso que temos com a população e que tem todo o apoio do prefeito Allyson Bezerra”.

Durante todo o final de semana, por meio da campanha Mossoró Vacina, idosos dessas duas faixas etárias (ou mais) recebem a dose do imunizante e ganham esperança diante das dificuldades que a pandemia impôs.

É o caso da professora aposentada Ildete Costa, de 62 anos, moradora do Liberdade 1. “É muito importante esse momento que para mim se tornou possível em pleno domingo. Fiquei feliz em saber que a UBS estava aberta e não enfrentei fila. Estava tudo muito organizado”, disse ela, indicando que foi atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Alto do Sumaré.

Ao todo são dez UBS’s abertas em dias de sábado e domingo e 46 UBS’s de segunda a sexta.

As UBS’s abertas no fim de semana são:

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Francisco Marques da Silva – Alameda dos Cajueiros

UBS Dr. Lucas Benjamim- Abolição III

UBS José Leão – Alto Da Conceição

UBS Dr. Vereador Layre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Dr. Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

UBS Dr. Luiz Escolástico Bezerra – Santa Delmira