Mossoró vacina adolescentes de 15 anos a partir desta sexta-feira (17)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou a vacinar a partir desta sexta-feira (17), adolescentes de 15 anos contra a covid-19. A vacinação está acontecendo no Ginásio do SESI.

A mudança de faixa etária foi anunciada às 9h de hoje e a vacinação se estende até as 16h. Amanhã a imunização começa às 8h e vai até as 16h nos ginásios do Sesi e Pedro Ciarlini. No domingo, a vacinação acontecerá apenas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, no Centro, também das 8h às 19h.

Hoje estão sendo aplicadas doses da Pfizer para adolescentes de 15 anos ou mais, Coronavac para 1ª e 2ª doses, e Janssen para caminhoneiros. A vacina da AstraZeneca está em falta desde a última sexta-feira (10).

NOVAS DOSES – A Secretaria Municipal de Saúde está aguardando para hoje à noite a chegada de mais lotes de vacinas contra a Covid, mas, segundo o coordenador de Imunização da SMS, Etevaldo de Lima, não foram confirmadas quais doses fazem parte deste lote. “Estamos aguardando para hoje a chegada de mais um lote e assim que chegar já vamos preparar a distribuição para amanhã, porém não sabemos se nesse lote estão contidas doses da AstraZeneca, em falta desde a última sexta-feira”, acrescentou.

Após o anúncio da nova faixa etária no programa de vacinação contra a Covid, que baixou de 16 para 15 anos, muitos adolescentes compareceram ao SESI para se vacinar. As demonstrações de entusiasmo e alívio pelo acesso ao imunizante eram visíveis. Foi o caso de Artur Jeferson, 15 anos, que disse não ter sentido dor. “Eu estou muito feliz e aliviado. Não senti dor nenhuma”, declarou. A mãe de Artur, Sinara, disse estar muito grata pela oportunidade. “Eu sou só gratidão por meu filho estar sendo vacinado contra essa doença, porque muitos não tiveram essa oportunidade”, reforçou.