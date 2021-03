Mossoró ultrapassa 30 mil vacinados contra o Covid-19

Neste domingo (28), Mossoró ultrapassou a faixa de 30 mil pessoas vacinadas contra o Covid-19 com o recebimento de um novo lote com 4.640 vacinas. Durante o final de semana, cerca de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) funcionaram como postos de vacinação e o plano de imunização se estendeu aos idosos com 67, 68 e 69 anos.

Nas redes sociais, o prefeito Allyson Bezerra destacou a ampliação do público-alvo, “As vacinas que chegaram ao município reforçam o trabalho de imunização em execução nas dez unidades básicas de saúde abertas ao público no final de semana. Por isso, a vacinação foi estendida para idosos de 67, 68 e 69 anos” disse.

As UBS’s selecionadas atenderam idosos e profissionais de saúde com equipes completas, além do pessoal de apoio, segurança e voluntários da área de saúde das universidades locais. Seguindo os protocolos sanitários, a organização das unidades foi pensada para garantir comodidade e segurança à população.