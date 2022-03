Mossoró teve saldo de 61 vagas de emprego em janeiro

Os dados do último levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que Mossoró apresentou saldo positivo de empregos, durante o mês de janeiro, com 61 postos de trabalho. Esse número representa um número maior de admissões do que de demissões realizadas no período.

Os 61 postos de trabalho são o resultado do total de 1.973 admissões e 1.912 desligamentos. Os setores que mais contribuíram com contratações em janeiro foram a Indústria e a Construção Civil. O desemprenho de Mossoró está acima do registrado no estado, que perdeu 2.430 postos de trabalho em janeiro.

Historicamente, os primeiros meses do ano são marcados pela redução no número de postos de trabalho, levando em consideração as demissões dos funcionários contratados para o período natalino e a queda na produção agropecuária. Com as chuvas que sempre ocorrem no início do ano, a agropecuária se mantém em queda, proporcionando um número considerável de demissões.

Frankin Filgueira ressalta que o total de novos contratados equilibra a quantidade de demissões. “As novas contratações promoveram equilíbrio ante as demissões do conjunto da economia mossoroense, ressaltando, ainda, em um período que normalmente não favorece às contratações, um crescimento de 0,11% do volume total de trabalhadores contratados”, enfatizou.