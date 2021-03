Mossoró terá mais 4 pontos de testagem do Covid-19

Diante do agravamento da pandemia e para conter o aumento de casos, em Mossoró, pontos de testagem para a detecção do novo coronavírus estão sendo ampliados. Os Centros voltados para os testes passarão de 2 para 6 até o próximo dia 18/03, a partir da inclusão de 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Para expandir o serviço ofertado, os pontos escolhidos foram: UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré), UBS Antônio Camilo (Ilha de Santa Luzia), UBS Enfermeira Conchita Escóssia Ciarline (Abolição II) e a UBS Luiza Vanessa Marinho, localizada na Maísa, zona rural da cidade.

Neste momento, o município opera com dois centros, sendo que um funciona na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte e o outro, na Escola Municipal Raimundo Fernandes, no bairro Santo Antônio.

Transferência

Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o Centro onde atualmente são feitos os testes rápidos e de Swab na Escola Municipal Raimundo Fernandes, irá mudar de endereço, mas que permanecerá no bairro Santo Antônio.

O descolamento será feito para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Antônio. A mudança acontece em razão da necessidade de devolução da escola à Secretaria de Educação de Mossoró, que precisa adequar essa unidade escolar para um eventual retorno das aulas presenciais.