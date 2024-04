Mossoró terá “Dia D” de vacinação neste sábado

A Prefeitura Municipal de Mossoró realiza neste sábado (13), ação de mobilização da população com oferta de vacinação em 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Partage Shopping. O “Dia D” de vacinação vai ofertar vacinas contra dengue, Influenza, HPV, Covid-19.

As vacinas serão aplicadas na população conforme os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde. A iniciativa visa ampliar o acesso dos imunizantes à população com dia e horário alternativos. Consequentemente, aumentando as coberturas vacinais no município.

A mobilização acontecerá das 8h às 12h nos seguintes locais:

UBS Edgar Burlamaqui (Centro);

UBS Cid Salém (Abolição IV);

UBS Chico Porto (Ouro Negro);

UBS José Leão (Alto da Conceição);

UBS Marcos Raimundo (Belo Horizonte);

UBS Maria Neide (Jardim das Palmeiras);

UBS Vereador Lahyre Rosado (Sumaré);

8h às 16h:

UBS Maria Soares (Alto de São Manoel);

UBS Enfermeira Conchita Ciarlini (Abolição II);

UBS Chico Costa (Santo Antônio);

Das 8h às 15h:

UBS Luiza Vanessa (Maisa).

No Partage Shopping, a vacinação ocorrerá das 10h às 18h.