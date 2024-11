Mossoró terá abertura do “Estação Natal” 2024 dia 30 de novembro

O Corredor Cultural Gonzaga Chimbinho e as principais ruas e avenidas já estão se transformando em um cenário repleto de luzes e cores para o período mais encantador do ano.

A Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania será palco de mais uma edição do “Estação Natal”, que promete encantar mossoroenses e visitantes. A abertura oficial do projeto está marcada para o dia 30 de novembro, às 17h, quando a cidade receberá a chegada do Papai Noel e uma programação especial para toda a família.

O “Estação Natal” trará uma série de atrações, como apresentações musicais, fábrica de brinquedos, casa do Papai Noel, presépio, uma grandiosa árvore de Natal e o tradicional túnel iluminado, que sempre encanta moradores e turistas. A programação completa da abertura será divulgada nos próximos dias.

Além disso, a decoração de Natal está em fase final.