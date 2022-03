Mossoró tem 70 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação

De acordo com o Painel de Empregos disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Mossoró tem, nesta quinta-feira, 03, 70 vagas de emprego em aberto, em diferentes áreas de atuação e que requerem diferentes graus de instrução.

As vagas são para pessoas que residem em Mossoró. Para disputar as vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no Painel de Empregos. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela Secretaria.

Cada cargo tem pré-requisitos específicos que podem ser consultados no site da Prefeitura na aba “Painel de Empregos”. Os trabalhadores precisam estar cadastrados na SEDINT para serem encaminhados aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras. A inscrição pode ser feita on-line na própria página.

A Secretaria reúne as vagas com as empresas conveniadas, divulga as oportunidades de emprego com os pré-requisitos exigidos e faz a intermediação junto aos trabalhadores cadastrados. O cadastro também pode ser feito presencialmente no posto de atendimento da SEDINT, que fica localizado à rua Rui Barbosa, Nº 282, bairro Alto da Conceição.

O horário de atendimento ao público é das 7h às 17h (sem interrupção), de segunda a sexta-feira. Para o atendimento presencial, o trabalhador precisa apresentar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência e um número de telefone para contato.

Confira as vagas em aberto:

Técnico Químico – 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho – 2 vagas

Técnico em telecomunicações – 1 vaga

Vendedor interno – 21 vagas

Estoquista – 1 vaga

Entregador – 1 vaga

Torneiro mecânico – 1 vaga

Auxiliar Técnico – 1 vaga

Operador de loja (PCD) – 3 vagas

Montador – 1 vaga

Borracheiro – 1 vaga

Auxiliar administrativo (PCD) – 1 vaga

Vendedor externo – 30 vagas

Vendedor – 2 vagas

Auxiliar de padeiro – 1 vaga

Operador de máquina operatriz – 1 vaga