Mossoró tem 15 Unidades Básicas de Saúde com obras em andamento

A Prefeitura de Mossoró segue ampliando os investimentos em infraestrutura, contemplando todas as regiões do município, nas zonas urbana e rural. Atualmente, são 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão sendo construídas, por meio do programa “Mossoró Realiza”.

Das 15 UBSs com obras em andamento, três são localizadas na zona urbana, nos bairros: Alto do Sumaré, Nova Mossoró e Parque Universitário. Importantes conquistas para as populações locais que ganharão novos equipamentos para promoção de saúde, bem-estar e cidadania.

Na zona rural, são 12 unidades em construção. As obras contemplam as seguintes comunidades: Hipólito, Mulunguzinho, Cordão de Sombra, Favela, Boa fé, Jurema, Sussuarana, Barrinha, Chafariz, Arisco, Picada, Pau Branco/ São Romão.

“Estamos trabalhando cada vez mais para atender às necessidades do nosso povo. As novas unidades em construção, tanto na zona urbana quanto na zona rural, chegam para transformar a vida da população com mais saúde e dignidade”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

UBSs em construção:

Zona urbana:

– Parque Universitário;

– Nova Mossoró;

– Alto do Sumaré.

Zuna rural:

– Hipólito;

– Mulunguzinho;

– Cordão de Sombra;

– Favela;

– Boa fé;

– Jurema;

– Sussuarana;

– Barrinha;

– Chafariz;

– Arisco;

– Picada;

– Pau Branco/ São Romão;