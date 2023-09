Mossoró sediará encontro sobre atualizações do Programa Garantia-Safra 2023/2024

Mossoró recebe na próxima quarta-feira, 27, o “Encontros Territoriais sobre as Atualizações do Programa Garantia-Safra (PGS) 2023/2024”. O encontro ocorrerá no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), às 8h30.

Os encontros já passaram pelos municípios de São Paulo do Potengi, Santa Cruz, João Câmara e Santo Antônio. Além de Mossoró, o evento também acontecerá em Caicó, Lajes, Apodi e Pau dos Ferros, com objetivo de nivelar os conhecimentos e apresentar novas propostas para o PGS na próxima safra.

Os participantes serão os secretários de agricultura, técnicos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN), de prefeituras, representantes de conselhos e sindicatos. A reunião discutirá os prazos das inscrições, homologação e a entrega dos boletos, como também apresentar nova proposta de verificação de perda e uma nova proposta para o fomento com recursos do programa.

A Prefeitura de Mossoró está disponibilizando 1.200 cotas para a safra 2022/2023, mesmo número solicitado pelo Município para a próxima safra (2023/2024).

O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), cujo objetivo é garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de Municípios sistematicamente sujeitos a perda severa de safra por razão do fenômeno da estiagem ou excesso hídrico.

*Com informações da PMM