Mossoró sedia Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020

Começa nesta quinta-feira, 03, o Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, em Mossoró. O evento acontece até o dia 05 e hoje contará com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A iniciativa parte da Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, presidida pelo deputado federal General Girão (PSL-RN).

O Fórum foi elaborado a fim de discutir o plano para desenvolvimento da região do semiárido, aceito pela frente parlamentar que vai atualizar a proposta e tirar o projeto do papel. Hoje, a programação está centrada na abertura oficial, a partir de amanhã, 04, começam as discussões das oficinas temáticas como comunicação, novas tecnologias e inovação e mercados.

O evento engloba 13 eixos temáticos que começam a ser tratados nesta semana, mas o debate continuará por mais dois meses de forma online, para que seja apresentado um projeto de lei pautado no Plano de Desenvolvimento do Semiárido.

Confira programação completa:

Dia 3 de dezembro de 2020 (quinta-feira)

12h00 – 13h45: Credenciamento dos participantes e procedimentos de segurança para acesso.

14h00 – 15h40: Abertura oficial – solenidade e Pronunciamento de abertura (a ser proferida pelo Sr. Vice-Presidente da República). Apresentações em plenário dos Ministros de Estado ou seus representantes sobre as ações relacionadas ao Semiárido Brasileiro. Acesso mediante convite.

15h45: Abertura da Feira Nacional do Semiárido 2020, a ser feita pelo Sr. Vice-Presidente da República.

15h50 – 16h10: Visitação da Feira pelos convidados presentes na abertura oficial do Evento.

17h00 – 23h00: 1º dia de showroom aberto ao público em geral, com exposição e estandes.

Dia 4 de dezembro de 2020 (sexta-feira)

08h30 – 12h00 | 14h00 – 17h00 (intervalo do almoço pode variar): Oficinas setoriais para 13 eixos temáticos: Recursos Hídricos, Energia, Agronegócio, Mercados, Relações Exteriores, Recursos Minerais, Turismo, Transporte e Logística, Novas Tecnologias e Inovação, Educação, Comunicação, Meio Ambiente e Segurança (Jurídica e Fundiária) – consolidação das propostas e das oportunidades de desenvolvimento para o Semiárido Brasileiro. Participação por convite ou mediante inscrição individual por eixo temático, via internet, com vagas limitadas por sala.

17h00 – 18:h00: Encerramento das discussões e debates do Fórum (parte presencial), com previsão de ser feito pelo Sr. Presidente da Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, do Congresso Nacional.

17h00 – 23h00: Feira Nacional do Semiárido 2020: 2º dia de showroom, com exposição e estandes.

Dia 5 de dezembro de 2020 (sábado)

17h00 – 23h00: Feira Nacional do Semiárido 2020: 3º dia de showroom, com exposição e estandes.