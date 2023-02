Mossoró se prepara para realizar 9ª Conferência Municipal de Saúde

Em 20 de março de 2023, Mossoró realizará a sua 9° Conferência Municipal de Saúde. Enquanto a data não chega, a Prefeitura e o Conselho Municipal de Saúde realizam pré-conferências com participação de instituições e segmentos diversos da sociedade.

No auditório do Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo, a pré-conferência foi realizada com gestores municipais e estaduais. Na ocasião, as entidades apresentaram propostas para construção do plano que norteia a Conferência Municipal de Saúde e os seus eixos.

As pré-conferências são compostas de várias atividades que serão desenvolvidas ao longo dos meses de fevereiro e março com participações de diversos segmentos. São momentos que antecedem à Conferência Municipal de Saúde.

“As pré-conferências são espaços que todos os segmentos da sociedade podem construir propostas de acordo com o tema da conferência para os próximos quatro anos. Buscamos fazer com que todos as camadas da sociedade sejam contempladas levando em consideração os princípios do SUS, principalmente a equidade”, destacou Suelda Felício, presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS)

A 9ª Conferência Municipal de Saúde tem como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”. “A conferência é um evento dentro da saúde pública de maior relevância, pois é onde todos podem construir o que queremos do Sistema Único de Saúde. Podem participar do evento todos os usuários da rede, trabalhadores, gestores públicos no âmbito municipal e estadual, prestadores SUS municipais”, explicou Suelda Felício.