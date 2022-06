Mossoró registrou quase 500 casos de covid-19 em 15 dias

Nos primeiros dias do mês de junho está sendo intensa a procura pela realização de exames para o diagnóstico da covid-19, em Mossoró. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte, referência no município para o combate à covid-19, realizou 1.506 testes rápidos tipo Swab nos primeiros 15 dias do mês.

Deste total, 477 deles deram positivo para o vírus. A média no período é de pouco mais de 36 casos positivos diários. A última segunda-feira (13) registrou o maior número de testes positivos nesta primeira quinzena do mês. Ao todo, foram 73 testes positivos, diagnosticados naquela unidade.

Diante do grande número dos casos, a população de Mossoró já considera que estamos vivendo a quarta onda da doença, no município e no estado do Rio Grande do Norte. A secretária de Saúde, Morgana Dantas, informa que esse aumento considerável no número dos casos ocorre devido à sazonalidade da doença.

“Trata-se de uma sazonalidade que vem ocorrendo em todo o país. As pessoas que estão se hospitalizando com maior gravidade são exatamente as mais vulneráveis ao vírus, devido a não ou à baixa imunização. Somente com a vacina poderemos passar por esta fase de forma mais tranquila”, comentou a secretária, reforçando a importância de completar o esquema vacinal contra a covid-19.

Em todo o Rio Grande do Norte foi registrado um aumento significativo no número de casos de covid-19 em menos de um mês. Em maio, foram registrados 845 casos, enquanto somente nos últimos 15 dias de junho esse total foi elevado para 2.699, ou seja, os números triplicaram. Mesmo com o aumento da incidência da doença no Estado, os dados não refletem uma diferença considerável no número de óbitos.