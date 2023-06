Mossoró registra aproximadamente 700 milímetros de chuvas entre janeiro e maio

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) divulgou relatório do período chuvoso em Mossoró de janeiro a maio de 2023. Os cinco primeiros meses do ano registraram acumulado de aproximadamente 700 milímetros.

O levantamento apontou que o acumulado no período chuvoso chegou a 691,7 milímetros. O esperado era de 585,7 mm. O desvio positivo foi de 18%. O mês maio chuvoso foi abril, com 249,5 mm. O menor volume acumulado foi em janeiro com pouco mais de 70 milímetros.

Ainda de acordo com o levantamento, houve 10 veranicos no período citado. Em janeiro foram registrados três períodos de veranicos. Já em fevereiro houve quatro. Em março, abril e maio houve um veranico em cada mês.

O município registrou nos cinco primeiros meses do ano 62 dias com chuvas, sendo o mês de abril com a maior quantidade de dias chuvosos. O quarto mês do ano teve 20 dias com precipitações. Maio teve o menor número de dias chuvosos, com 9.

A maior parte dessas chuvas foi de leves e isoladas. As chuvas leves são aquelas com menos de 5 milímetros e as isoladas, quando chove num bairro e não chove em outro.

RELATÓRIO DO PERÍODO CHUVOSO EM MOSSORÓ EM 2023

VOLUME ACUMULADO

Janeiro: 70,3 mm

Fevereiro: 96,2 mm

Março: 189,5 mm

Abril: 249,5 mm

Maio: 96,2 mm

Total: 691,7 mm

VOLUME ESPERADO

Janeiro: 64,9 mm

Fevereiro: 86,0 mm

Março: 171,2 mm

Abril: 167,4 mm

Maio: 86,2 mm

Total: 585,7 mm

QUANTIDADE DE CHUVAS POR MÊS

Janeiro: 11 dias

Fevereiro: 6 dias

Março: 16 dias

Abril: 20 dias

Maio: 9 dias

Total: 62 dias

QUANTIDADE DE VERANICOS POR MÊS

Janeiro: 3

Fevereiro: 4

Março: 1

Abril: 1

Maio: 1

Total: 10

Fonte: Secretaria de Agricultura