Mossoró registra 76° homicidio em 2023

O preso de justiça em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, Francisco Djânio Sampaio de 42 anos, natural de Umarizal/RN, foi morto a tiros, as margens da RN 013 sentido Tibau, na zona rural de Mossoró na região Oeste do Rio Grande do Norte

O crime aconteceu no início da manhã deste sábado 28 de outubro de 2023. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, a vítima saía de casa no Assentamento Boa Fé, onde morava com a família, em uma moto para realizar compras em Mossoró, quando foi alvejado com cerca de seis disparos de arma de fogo.

O preso de justiça, morreu cerca de 200 metros de casa. Após a perícia o corpo foi recolhido para exames no IML do Itep. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. De acordo com a polícia, a vítima havia sido condenada por um homicídio práticado há cerca de oito anos atrás na Favela do Fio.