Mossoró registra 67º homicídio do ano

A cidade de Mossoró, na região Oeste Potiguar, registra o primeiro homicídio do mês de outubro e o 67º do ano de 2023. O crime aconteceu na tarde desta sexta feira, 06 de outubro na RN 015, próximo ao antigo Parque de Vaquejada dos Porcinos, na zona rural de Mossoró.

Um motorista de caçamba ainda não identificado, foi executado com vários tiros, enquanto trabalhava no veículo. A Polícia Militar foi informada que a vítima estava chegando na rodovia estadual quando foi alvejado e morto.

Homens armados em um carro, possivelmente um Chevrolet Celta, interceptaram a caçamba e atiraram contra o motorista que morreu na hora, dentro do veículo.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A PM isola o local e aguarda as equipes do ITEP e da Delegacia de Plantão, para os procedimentos

Com informações do Fim da linha