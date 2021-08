Mossoró recebeu remessa de 7.940 doses e continua vacinação dos adultos de 18 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró recebeu na tarde desta terça-feira (17), o total de 7.940 doses de vacinas, sendo 1.430 doses de Coronavac e 6.510 doses da Pfizer. Com isso, o município retoma a imunização para os adultos de 18 anos ou mais já na tarde desta quarta (18) no Centro de Vacinação (Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini) e no Ginásio do Sesi para aplicação da D1.

“É gratificante recebermos as vacinas, pois elas, são rapidamente encaminhadas para as pessoas nos pontos de vacinação. Temos pressa em aplicara as doses, porque essa é uma luta contra um vírus que já matou muita gente e sabemos que no braço dos mossoroenses, a vacina irá evitar casos graves da doença, internações e mais mortes. Não à toa, o nosso município registra uma baixa ocupação de leitos atualmente”, disse Morgana Dantas, secretária de Saúde de Mossoró.

Para receber a primeira dose de vacina contra a Covid-19 é preciso apresentar um documento de identificação com foto (cópia e original); comprovante de residência ou declaração da Unidade Básica de Saúde do seu bairro (cópia e original); não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias.

Para agilizar o processo de vacinação, recomenda-se que o cidadão realize o cadastro na plataforma RN Mais Vacina.