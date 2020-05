Mossoró receberá respiradores para UPAs e novos leitos de UTI

A cidade de Mossoró vai receber nove dos 40 respiradores enviados pelo Governo Federal ao Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (25). Hoje, a prefeita Rosalba Ciarlini falou com a governadora Fátima Bezerra e solicitou mais equipamentos para o município, por ser uma cidade polo que atende as regiões Oeste, Costa Branca e Vale do Assú.

A governadora confirmou à prefeita que Mossoró vai receber 9 respiradores da nova remessa de 40 que será enviada para o interior. Rosalba informou que os respiradores devem chegar nesta sexta-feira (29). O governo já enviou 80 respiradores para o RN e metade será instalada em Natal. Outros 40 chegarão nos próximos dias.

Dos novos respiradores na cidade, cinco serão para o Hospital São Luiz e quatro para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Com isso, o Município vai poder contar com a abertura de cinco novos leitos de UTI no Hospital São Luiz para atender pacientes exclusivamente com o novo coronavírus.

Prefeitura de Mossoró